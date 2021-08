Krah: Teilnahme an Afghanistan-Gesprächen in Doha mit Taliban ist eine richtige Entscheidung!

Der Außenpolitischer Sprecher der AfD-Delegation im EU-Parlament, Dr. Maximilian Krah kommentiert die Entscheidung des Auswärtigen Amtes, an den Afghanistan-Gesprächen in Doha teilzunehmen, wie folgt: ,,Die Entscheidung des Auswärtigen Amtes, an den Afghanistan-Gesprächen in Doha unter Einschluss der Taliban teilzunehmen, ist richtig."

Krah weiter: "Das ist Anerkennung des Status quo. Wenn die Taliban eine Garantie für die Sicherheit der Ortskräfte abgeben, kann die Evakuierung unterbleiben. Es ist wichtig, kein falsches Signal zu senden. Es darf keine Einwanderung aus Afghanistan geben. Das richtige Signal lautet: No way!“ Quelle: AfD Deutschland