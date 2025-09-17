Brüssel: EU-Regeln für CO₂-Arme Trailer lösen Branchenklage aus

BILD berichtet über eine Klagewelle großer Trailer-Produzenten gegen neue CO₂-Pflichten und das Simulations-Tool VECTO. Fachpresse und EU-Dokumente bestätigen Reichweite und Fristen der Verordnung.

Die Reform der EU-CO₂-Standards bezieht erstmals auch Anhänger (Fahrzeugklasse O) ein. Ab 2030 gelten Zielwerte; Grundlage ist die VECTO-Berechnung.

Die Hersteller warnen vor De-Industrialisierung und zweifeln die Praxistauglichkeit an – sie wollen zentrale Passagen vor dem EuGH kippen. Brüssel verweist auf Klimaziele und Systemeffekte im Güterverkehr. Die Auseinandersetzung wird über die künftige Kostenstruktur der Logistik mitentscheiden.

Quelle: ExtremNews