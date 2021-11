Biden: USA erwägen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking

Die USA erwägen laut Präsident Joe Biden einen diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele in Peking im nächsten Jahr. Dies meldet die Nachrichtenagentur Reuters.

Beim russischen online Magazin "SNA News" ist auf der deutschen Webseite weiter zu lesen: "Beim Treffen mit dem kanadischen Regierungschef Justin Trudeau im Weißen Haus am Donnerstag wurde der US-Staatschef von einem Reporter unter anderem gefragt, ob die Vereinigten Staaten einen diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele in Peking in Betracht ziehen.

„Wir ziehen das in Erwägung“, antwortete Biden. Weitere Details nannte er nicht.

Ein diplomatischer Boykott würde voraussetzen, dass US-Vertreter nicht an der Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele in Peking im Februar teilnehmen würden. Die US-Athleten würden dagegen an den Sportwettbewerben teilnehmen.

Erst am Montag hatte Biden einen Online-Gipfel mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping abgehalten, bei dem die beiden Staatsoberhäupter erklärten, sie wollten für Stabilität sorgen und unbeabsichtigte Konflikte verhindern.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte am Donnerstag bei einem regulären Briefing, dass die Erwägung eines diplomatischen Boykotts der Olympischen Winterspiele seitens der USA durch die Besorgnis über den Umgang mit Menschenrechten in der Provinz Xinjiang ausgelöst worden sei.

„Es gibt sicherlich eine Reihe von Faktoren, die wir bei der Entscheidung über unsere Präsenz berücksichtigen müssen“, sagte sie. Derzeit habe sie jedoch „keine aktuellen Informationen darüber, wie unsere Präsenz aussehen wird“.

Psaki weigerte sich zudem, eine Frist für eine Entscheidung in Bezug auf die Teilnahme von US-Beamten an den Veranstaltungen der Olympischen Winterspiele in Peking 2022 zu nennen.

Im Weißen Haus herrsche „ein wachsender Konsens“ darüber, dass US-Beamte den Spielen fernbleiben sollten, berichtete die Nachrichtenagentur unter Berufung auf Quellen, die mit der US-Regierung vertraut sein sollen.

Die Olympischen Winterspiele finden von 4. bis 20. Februar 2022 in China statt.

Zwischen den USA und China gibt es wegen der Menschenrechtslage, aber auch wegen diverser anderer Streitthemen große politische Spannungen. Westliche Länder werfen China mutmaßliche Verletzungen der Rechte der muslimischen Minderheit der Uiguren im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang vor."

Quelle: SNA News (Deutschland)