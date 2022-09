Die Gesellschaft Südost-Eisenbahnen wird aus eigenen Mitteln 15 Häuser in Waluiki, Gebiet Belgorod, wieder aufbauen, die am Freitagabend durch den Beschuss der ukrainischen Streitkräfte zerstört wurden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies teilte Alexei Dybow, Leiter der Bezirksverwaltung der Stadt Waluiki, am Samstag auf seiner VK.com-Seite mit.

Nach Angaben von Dybow wird derzeit eine unabhängige Untersuchung der beschädigten Häuser und Autos durchgeführt, und die Bewohner sammeln persönliche Gegenstände zusammen, die ganz oder teilweise unversehrt geblieben sind.

Die ukrainischen Streitkräfte haben Waluiki am Freitagabend beschossen. Nach Angaben des Gouverneurs des Gebietes Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, wurde auch ein Umspannwerk in der Ortschaft beschädigt, was zu einer Unterbrechung der Stromversorgung führte. Bei dem Beschuss wurden ein Anwohner getötet und zwei weitere verletzt."

Quelle: RT DE