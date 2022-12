Medienbericht: Russland will Biereinfuhr aus unfreundlichen Staaten höher besteuern

Weiter berichtet RT DE: "Drei Branchenvertreter haben gegenüber der Zeitung Kommersant erklärt, dass das Wirtschafts- sowie das Finanzministerium Russlands über eine Erhöhung der Einfuhrzölle auf Bier aus unfreundlichen Staaten – zu denen neben den USA derzeit auch die EU, Japan, das Vereinigte Königreich und Australien gehören – diskutieren. Der Zeitung zufolge "wird derzeit die Durchführbarkeit der Maßnahme geprüft, während der mögliche Zollsatz, die Liste der Waren und die Länder noch nicht genannt werden". Kommersant merkte an:

"Eine Quelle in einer an den Beratungen beteiligten Regierungsstellen bestätigte, dass die Initiative in Erwägung gezogen wird. Es gebe jedoch noch keine endgültige Entscheidung, sagte man."