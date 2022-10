Internet-Probleme im Süden der Ukraine gemeldet

Nach Angaben von NetBlocks sei die Internetverbindung im Süden der Ukraine am Samstag unterbrochen. In einem Tweet der Organisation hieß es: "Bestätigt: Echtzeit-Netzwerkdaten zeigen Internetausfälle im Süden der Ukraine." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am Samstagmorgen wurde in der gesamten Ukraine Luftalarm ausgelöst, wie Medien und lokale Behörden meldeten. Berichten zufolge wurde die Energieinfrastruktur in den Gebieten Chmelnizki, Wolyn, Rowno, Kirowograd, Tscherkassy, Nikolajew und Odessa getroffen.



In den Gebietszentren und anderen Städten der Gebiete kam es zu Stromausfällen. Ukrenergo behauptet, das Ausmaß der durch die Einschläge verursachten Schäden am Stromnetz sei mit den Folgen der Angriffe vom 10. bis 12. Oktober vergleichbar oder sogar größer als diese."

Quelle: RT DE