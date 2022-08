Der Bericht von Amnesty International über Verstöße gegen das Kriegsvölkerrecht durch ukrainische Truppen zeige, dass es immer schwieriger wird, die Wahrheit zu verheimlichen, so die russische Botschaft in den USA. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In einer Erklärung betonte die diplomatische Vertretung laut RIA Nowosti:

"Die Resonanz rund um diese Veröffentlichung zeigt: Es wird immer schwieriger, die Wahrheit zu verschweigen."

Die Botschaft äußerte die Hoffnung, dass die Studie der Menschenrechtsorganisation den Menschen in den Vereinigten Staaten helfen würde, die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen.

Am Donnerstag wurde ein Bericht von Amnesty International veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass die ukrainischen Truppen gegen das Kriegsvölkerrecht und das Militärrecht verstoßen, indem sie Waffen und Kriegsgerät in Schulen und Krankenhäusern in den Städten stationieren und damit Zivilisten in Gefahr bringen."

Quelle: RT DE