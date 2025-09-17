Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
USA: 67 Container stürzen im Hafen von Long Beach ins Wasser

USA: 67 Container stürzen im Hafen von Long Beach ins Wasser

Freigeschaltet am 17.09.2025 um 15:40 durch Sanjo Babić
Containerschiff (Symbolbild)
Containerschiff (Symbolbild)

Bild: Horst Schröder / pixelio.de

BILD verweist auf einen Container-Einsturz am Pier G in Long Beach. US-Medien und die Küstenwache bestätigten rund 60–70 verlorene Boxen, temporäre Sperrungen und laufende Bergung.

Am Dienstagmorgen Ortszeit kippte auf dem Frachter „Mississippi“ ein Containerstapel; Dutzende Stahlboxen fielen ins Hafenbecken, einige auf ein Umwelt-Arbeitsboot. Der Terminalbetrieb wurde aus Sicherheitsgründen unterbrochen. Verletzt wurde niemand. 

Reederei und Behörden prüfen, ob eine Schräglage, Lashings oder das Staukonzept den Kollaps begünstigten. Für Lieferketten ist der Zwischenfall ein weiterer Testfall: Schon kurzzeitige Stillstände erzeugen Rückstaus entlang der US-Westküste.

Quelle: Extremnews

