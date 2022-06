Türkischer Außenminister: Ukrainische Minen verhindern Auslaufen von Getreidetransport-Schiffen

Der Außenminister der Türkei Mevlüt Çavuşoğlu hat erklärt, dass mit Getreide beladene Schiffe wegen der von der Ukraine aufgestellten Seeminen ihre Häfen nicht verlassen können. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "RIA Nowosti zitierte den Diplomaten unter Verweis auf die türkische Nachrichtenagentur Anadolu wie folgt:

"Eines der Probleme beim sicheren Auslaufen von Schiffen mit Getreide sind die Seeminen, die von der Ukraine im Gebiet Odessa aufgestellt wurden."

Laut Çavuşoğlu sei für das Auslaufen der Schiffe ein minenfreier Korridor notwendig, allerdings werde dessen Einrichtung durch die Sorgen Russlands und der Ukraine über eine mögliche militärische Nutzung des Korridors erschwert. Dennoch hätten sich sowohl der russische als auch der ukrainische Präsident bereit erklärt, an der Einrichtung eines solchen Korridors zu arbeiten, so Çavuşoğlu.

Indessen wurde auf Telegram ein Video veröffentlicht, das die Lieferung von humanitärer Hilfe an ein seit drei Monaten im Hafen von Cherson liegendes türkisches Schiff durch russische Truppen zeigt. Das Schiff könne seit drei Monaten nicht auslaufen und die russischen Truppen hätten in dieser Zeit über 10 Tonnen Lebensmittel an die Besatzungsmitglieder übergeben. (Link)



Quelle: RT DE