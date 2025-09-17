Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Brüssel plant nächstes Sanktionspaket gegen Moskau

Freigeschaltet am 17.09.2025 um 15:12 durch Sanjo Babić
EU-Kommission: "Zahlung für Russlands Erdgas in Rubel verstößt gegen Sanktionen"
Bild: Sputnik / Vitali Podwizki

Die EU-Kommission bereitet laut „Handelsblatt“-Bericht weitere Strafmaßnahmen vor; dts fasst die Pläne zusammen.

Die EU will noch in dieser Woche ein verschärftes Maßnahmenbündel gegen Russland vorlegen. Nach Informationen aus Brüsseler Kreisen zielt das Paket auf die Öl- und Gasgeschäfte sowie Finanzströme ab. Geplant sind zusätzliche Listungen, eine engere Kontrolle der Schattenflotte und neue Auflagen für Institute in Drittstaaten, die am Energiehandel beteiligt sind. 

Das Vorziehen eines Komplettausstiegs aus russischen Energieträgern steht ebenfalls im Raum. Die Initiative kommt vor dem Hintergrund der anhaltenden Kriegswirtschaft Moskaus und der fortgesetzten Umgehung bestehender Auflagen.

Quelle: ExtremNews

