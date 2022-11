Social-Media-Berichte: Russische Spezialeinheiten sollen ukrainische Kriegsverbrecher aufgespürt haben

Nachdem in der vergangenen Woche Videos von der Hinrichtung russischer Kriegsgefangener durch ukrainische Einheiten öffentlich wurden, melden nun verschiedene Telegram-Kanäle, dass zwischenzeitlich russische Spezialeinheiten den Auftrag erhalten hätten, die schuldigen Ukrainer ausfindig zu machen – und sie "mit aller Härte zu bestrafen". Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Einer anderen Meldung zufolge haben in der Lugansker Volksrepublik (LVR) Soldaten die Suche nach den ukrainischen Nazi-Einheiten begonnen, die in Makejewka russische Soldaten hingerichtet haben sollen. Dies habe Andrei Marotschko, Offizier der Volksmiliz der LVR, berichtet.

Man habe bereits zwei ukrainische faschistische Soldaten ausfindig gemacht, die an der Hinrichtung russischer Soldaten in Makejewka beteiligt gewesen seien. Ihre Namen werden mit Nasari Olegowitsch Michailowski, geboren am 9. April 1993, und Artur Walentinowitsch Bortnitschuk, geboren am 4. Juli 1993, angegeben."

Quelle: RT DE