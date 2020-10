SpaceX - Rakete setzt 60 Satelliten im All aus

Das US-Raumfahrt- und Telekommunikationsunternehmen SpaceX hat am Sonntag die nächste Partie der kleinen Internet-Satelliten „Starlink“ ins All geschickt. Diese wurden von der Rakete Falcon 9 in den Erdorbit befördert. Der Raketenstart wurde von SpaceX live im Internet übertragen, schreibt das russische online Magazin "Sputnik".

Weiter heißt es auf der deutschen Webseite: "Die Falcon 9 startete um 13.25 MEZ vom Kennedy Space Center im US-Bundesstaat Florida. Bereits zum zweiten Mal in diesem Monat wurden von SpaceX 60 weitere Starlink-Satelliten ins All geschickt. ​SpaceX zufolge befinden sich derzeit insgesamt 773 Satelliten des US-Unternehmens im Erdorbit. ​Es wird außerdem berichtet, dass die erste Raketenstufe von Falcon 9 nach dem Start von einem Schiff im Atlantik erfolgreich landete. SpaceX-Programm „Starlink“ Die Satellitenstarts sind Teil des ambitionierten SpaceX-Programms „Starlink” für den Aufbau eines weltumspannenden Internet-Netzes der nächsten Generation. Das Projekt wurde am 22. Februar 2018 ins Leben gerufen, als eine Falcon 9-Rakete zwei Prototypsatelliten Tintin A und B in die Umlaufbahn brachte. Insgesamt ist der Start von etwa 12.000 Satelliten geplant. SpaceX schätzt die Projektkosten auf zehn Milliarden US-Dollar (8,9 Milliarden Euro). Experten halten diese Zahl jedoch für realitätsfern. Die ersten 60 „Starlink“-Satelliten wurden im Mai 2019 ins All geschossen." Quelle: Sputnik (Deutschland)