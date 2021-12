Großbritannien verbietet Krypto-Werbung

Die britische Werbeaufsichtsbehörde hat mehrere Kryptowährungsanzeigen verboten, darunter die von Papa John's Pizza, Coinbase, Kraken, Etoro und Luno. Die Behörde sagt, die Anzeigen seien "irreführend" und "nutzen in unverantwortlicher Weise die Unerfahrenheit der Verbraucher aus."

Die Advertising Standards Authority (ASA) hat am Mittwoch sieben Anzeigen für Kryptowährungen verboten. Die Anzeigen sind für Papa John's Pizza, Coinbase, Kraken, Etoro, Luno, Coinburp und Exmo. Nach einer Bewertung sagt die britische Werbeaufsichtsbehörde, dass die Anzeigen "irreführend" sind und "in unverantwortlicher Weise die Unerfahrenheit der Verbraucher ausnutzen und es versäumen, das Risiko der Investition zu veranschaulichen."

Die ASA erteilte den Unternehmen nicht nur konkrete Anweisungen, was sie tun müssen, um ihre Werbestandards in Zukunft einzuhalten, sondern ordnete auch in allen Fällen an: "Die Anzeigen dürfen in der beanstandeten Form nicht mehr erscheinen."

Die Anzeige von Papa John's Pizza war eine Werbeaktion auf der Website und auf Twitter. Die berühmte Pizzakette verschenkte im Mai Bitcoin bei Einkäufen. Das Unternehmen warb mit "Gratis-Bitcoin im Wert von 10 Pfund". Bei einem Einkauf von 30 Pfund oder mehr würden die Kunden 15 Pfund sparen und Bitcoin im Wert von 10 Pfund von der Krypto-Börse Luno erhalten.

Bei der Werbung von Coinbase handelte es sich um eine bezahlte Facebook-Anzeige. Sie enthielt einen Text, der lautete: "5 £ in Bitcoin im Jahr 2010 wären im Januar 2021 über 100.000 £ wert. Verpassen Sie nicht das nächste Jahrzehnt - steigen Sie noch heute bei Coinbase ein."

Die Anzeige von Luno war eine In-App-Werbung in der Daily Mail Online-App. Sie enthielt Text, der besagt: "Investieren Sie in Krypto für nur £1". Dies war nicht das erste Mal, dass die ASA ein Problem mit Anzeigen von Luno hatte. Im Mai verbot die Behörde die Bitcoin-Werbung "Time to Buy" der Börse auf Londoner Bussen und in der U-Bahn.

Bei der Payward-Anzeige handelte es sich um ein digitales Plakat für die Kryptobörse Kraken, das am Bahnhof London Bridge zu sehen war. Es enthielt einen Text, der besagt: "Kaufen Sie 50+ Kryptowährungen in Minuten", "Beginnen Sie mit nur £10" und "Bauen Sie digitalen Reichtum auf und kaufen Sie Kryptowährungen von unterwegs".

Die Anzeige von Etoro war eine bezahlte Display-Anzeige auf der Yahoo Finance-Website. Sie enthielt Text, der besagt: "Investieren Sie mit einem Klick in die besten Kryptos der Welt".

Die Anzeige von Exmo war ein Video auf dem Wingin' It! Paul Lucas Youtube-Kanal. Die Beschreibung des Videos enthielt folgenden Text: "Laden Sie Exmo jetzt herunter und sparen Sie jede Menge Handelskommissionen! Exmo hat eine vorübergehende Registrierung erhalten, um Krypto-Aktivitäten durchzuführen."

Bei der siebten Anzeige, die am Mittwoch verboten wurde, handelte es sich um eine Twitter-Seite für die Krypto-Handelsplattform Coinburp, die einen Bio-Abschnitt enthielt, in dem es hieß: "In wenigen Minuten registrieren, sofort einzahlen und dann super-einfache und sichere Krypto-Geschäfte machen."

Im November leitete die ASA eine Untersuchung der Werbung für die Kryptowährung Floki Inu (FLOKI) ein. Die Anzeigen mit dem Titel "Missed Doge? Get Floki" erschien auf Londoner Bussen und in der U-Bahn.



