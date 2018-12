Abzug von US-Truppen aus Syrien hat begonnen

Nach der Entscheidung von Präsident Donald Trump, die US-Truppen aus Syrien abzuziehen, hat eine erste Gruppe amerikanischer Soldaten das arabische Land verlassen, meldete die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "Sputnik" schreibt weiter: "Den Angaben zufolge fuhr eine etwa 50-köpfige Gruppe mit gepanzerten Wagen am Freitag Richtung Irak. Zuvor hatte die Gruppe ein etwa 400 Quadratmeter großes Munitions- und Waffendepot geräumt, in dem Ausrüstungen für die kurdische Miliz YPG eingelagert waren. Anadolu wies darauf hin, dass es auf dem Territorium Syriens 18 Militärobjekte gibt.

Das Pentagon will Präsident Trump vorschlagen, die US-Waffen in Syrien den Kurden zu überlassen. Es geht unter anderem um Panzertechnik und Panzerabwehrraketen. Die Türkei protestiert gegen die Pläne, weil Ankara die YPG-Miliz für eine Terrororganisation als Militärarm der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK hält und ihre Verstärkung befürchtet.

Dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu zufolge werden Russland und die Türkei nach dem Abzug der USA aus Syrien an ihrer Zusammenarbeit festhalten. Beide Länder teilten das Ziel, "terroristische Organisationen" aus Syrien zu vertreiben, sagte Cavusoglu am Samstag nach einem Treffen mit russischen Regierungsvertretern in Moskau, meldete Anadolu. Die Türkei werde zudem mit dem Iran weiter kooperieren.

Am 19. Dezember hatte Trump den Sieg über der Terrormiliz Islamischer Staat (IS/Daesh)* verkündet und befohlen, die in Syrien stationierten US-Truppen abzuziehen. Über das Schicksal der gebliebenen Reste der Terrorgruppen in Syrien sollten andere Länder der Region entscheiden, darunter die Türkei, erklärte Trump."

Quelle: Sputnik (Deutschland)