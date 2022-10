Bundeswehr übt Schutz von Häfen und Flughäfen in Estland

Angesichts des Ukraine-Krieges üben spezialisierte Bundeswehreinheiten noch bis Ende Oktober in Estland den Schutz von kritischer Infrastruktur. Rund 170 Soldaten von Luftwaffe und Marine trainieren in dem an Russland grenzenden baltischen Land dazu erstmals zusammen. Bei der Übung sind auch rund 80 Soldaten von estnischen Verbänden vor Ort. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Geübt wird in Hafenanlagen der estnischen Marine in der Hauptstadt Tallinn, am Militärflughafen Ämari und auf Truppenübungsplätzen des baltischen EU- und NATO-Mitgliedstaates. Die Deutsche Presse-Agentur zitiert Oberstleutnant André Knappe vom Objektschutzregiment der Luftwaffe in Schortens mit den Worten: "Sinn und Zweck dieser Übung ist es, unter Realbedingungen gemeinsam Maßnahmen und Handlungsabläufe zu üben, die zum Schutz und zur Sicherung von Infrastruktur nötig sind." Das knapp einmonatige Manöver "Baltic Tiger 2022" wurde vor dem Hintergrund der veränderten sicherheitspolitischen Lage in Europa angesetzt. Für die Übung wurden Aufklärungstrupps, Scharfschützen und Soldaten zur Feuerunterstützung, Minentaucher, Marineinfanteristen, aber auch Experten für atomare, biologische und chemische Kampfstoffe sowie Sanitätskräfte nach Estland verlegt." Quelle: RT DE