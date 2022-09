Die Zivilgesellschaftliche Kammer der Volksrepublik Donezk fordert ein sofortiges Referendum über den Beitritt zu Russland

Analog zur Zivilgesellschaft der Volksrepublik Lugansk hat am Montagabend auch die höchste Vertretung der Zivilgesellschaft der Volksrepublik Donezk eine an den Staatschef der DVR Denis Puschilin adressierte Erklärung beschlossen und veröffentlicht, in der die unverzügliche Durchführung eines Referendums über den Beitritt der Volksrepublik zur Russischen Föderation gefordert wird. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In der am Abend durch den ersten Außenminister der DVR, Alexander Kofman, verlesenen Erklärung heißt es unter anderem: "Wir alle fühlen und wissen, dass der Donbass Russland ist. Dafür kämpfen wir seit acht langen Jahren. Dafür erdulden wir seit acht Jahren den täglichen Beschuss unserer Häuser, Straßen, Krankenhäuser, Schulen und Kindergärten. Es ist Zeit, die Grenze zwischen uns auszuradieren, so wie sie in unseren Herzen längst getilgt ist, und das Referendum über den Beitritt der Volksrepublik Donezk zur Russischen Föderation durchzuführen." Eine offizielle Entscheidung über dieses Gesuch steht noch aus." Quelle: RT DE