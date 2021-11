Wegen Krankenhausaufenthalt: Biden überträgt Amtsgeschäfte kurz auf Vize-Präsidentin Harris

US-Präsident Joe Biden überträgt seine Amtsgeschäfte für die Dauer einer ärztlichen Untersuchung auf die Vize-Präsidentin Kamala Harris. Angaben des Weißen Hauses zufolge ist dieses Verfahren von der amerikanischen Verfassung vorgeschrieben. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, teilte am gestriegn Freitag mit, Präsident Biden unterziehe sich einer planmäßigen Routineuntersuchung im Militärkrankenhaus Walter Reed. Es handele sich um eine Darmspiegelung, die unter Vollnarkose stattfinde, weshalb der Präsident die Amtsgewalt für kurze Zeit auf seine Stellvertreterin Harris übertrage.

Auch Ex-Präsident George Bush habe in den Jahren 2002 und 2007 so gehandelt, schließlich schreibe die US-Verfassung diesen Ablauf vor, heißt es in der Mitteilung. Harris werde in dieser Zeit in ihrem Büro im Westflügel des Weißen Hauses arbeiten. Im West Wing liegt auch das Amtszimmer des US-Präsidenten, das sogenannte Oval Office.

Für US-Präsidenten ist es Routine, sich mindestens einmal im Jahr im Krankenhaus Walter Reed untersuchen zu lassen. In der Regel werden danach Informationen zum Gesundheitszustand des Präsidenten veröffentlicht. So soll es in Kürze auch eine Erklärung zu Bidens Gesundheitszustand geben.

Über die Vize-Präsidentin Kamala Harris wurde unlängst berichtet, sie habe sich über mangelnde Wertschätzung im Weißen Haus beschwert. Angeblich würden ihr Aufgaben unterhalb ihrer Kompetenzen aufgetragen. Das Weiße Haus dementierte und erklärte, zwischen Präsident Biden und Vize-Präsidentin Harris gebe es keine zunehmenden Spannungen."

