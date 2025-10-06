Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen „Zweiter Orbán?“ – Kurswechsel in Tschechien möglich

„Zweiter Orbán?“ – Kurswechsel in Tschechien möglich

Freigeschaltet am 06.10.2025 um 11:30 durch Sanjo Babić
Administrative Gliederung Tschechiens
Administrative Gliederung Tschechiens

Foto: TUBS
Lizenz: CC BY-SA 3.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Der Deutschland-Kurier meldet Andrej Babiš’ ANO als stärkste Kraft mit knapp 36 Prozent nach Auszählung von 90 Prozent der Bezirke. Das Regierungsbündnis Spolu fällt demnach deutlich zurück; über Koalitionsoptionen wird spekuliert.

Die Wahl ist für Babiš ein Comeback nach vier Jahren Opposition und der verlorenen Präsidentschaftswahl. In den Texten wird ein Ende tschechischer Waffenlieferungen an die Ukraine als mögliche Folge diskutiert, was die europäische Sicherheitsdebatte berührt. Zugleich rücken Verbindungen der ANO zu Orbáns Partei in den Blick.

Ob Babiš regieren kann, entscheidet sich an Partnern im Parlament und an der Haltung des Staatspräsidenten. Innenpolitisch ginge es um Inflation, Energiepreise und die tschechische Industrie. Außenpolitisch stünden EU-Kurs, Ukraine-Hilfe und Migrationsfragen auf dem Prüfstand.

Quelle: ExtremNews


