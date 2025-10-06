„Zweiter Orbán?“ – Kurswechsel in Tschechien möglich

Der Deutschland-Kurier meldet Andrej Babiš’ ANO als stärkste Kraft mit knapp 36 Prozent nach Auszählung von 90 Prozent der Bezirke. Das Regierungsbündnis Spolu fällt demnach deutlich zurück; über Koalitionsoptionen wird spekuliert.

Die Wahl ist für Babiš ein Comeback nach vier Jahren Opposition und der verlorenen Präsidentschaftswahl. In den Texten wird ein Ende tschechischer Waffenlieferungen an die Ukraine als mögliche Folge diskutiert, was die europäische Sicherheitsdebatte berührt. Zugleich rücken Verbindungen der ANO zu Orbáns Partei in den Blick.

Ob Babiš regieren kann, entscheidet sich an Partnern im Parlament und an der Haltung des Staatspräsidenten. Innenpolitisch ginge es um Inflation, Energiepreise und die tschechische Industrie. Außenpolitisch stünden EU-Kurs, Ukraine-Hilfe und Migrationsfragen auf dem Prüfstand.

