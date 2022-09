Montenegro plant Visumspflicht für russische Staatsbürger

Montenegro sollte, wie die EU-Länder, die Einreise für Russen beschränken, zitiert die Zeitung Dan die Position des Außenministeriums des kleinen Balkanstaates. Der Bericht führt aus, dass das Ministerium damit die Einführung einer bislang fehlenden Visumspflicht für russische Staatsbürger in der ehemaligen jugoslawischen Republik ankündigt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach den derzeitigen Bestimmungen können sich Russen 30 Tage lang ohne Visum in Montenegro aufhalten (vorher waren es bis zu 90 Tage). In diesem Jahr sind zwischen dem 1. Juni und dem 14. August 48.000 russische Staatsbürger in die Republik eingereist, das sind 15 Prozent mehr als im Vorjahr."

Quelle: RT DE