Russische Sicherheitskräfte verhindern terroristische Anschläge im Gebiet Cherson

Russische Strafverfolgungsbehörden haben eine Reihe von Terroranschlägen in der Region Cherson verhindert, die von Mitgliedern der ukrainischen nationalistischen Organisationen Rechter Sektor (in Russland verboten) und Nationaler Korps (der zivile Flügel des in Russland als terroristische Organisation verbotenen Asow-Regiments) unter der Führung von Kadern der ukrainischen Spezialeinheiten und des SBU verübt werden sollten, wie eine Quelle der russischen Sicherheitsdienste gegenüber RIA Nowosti am Sonntag erklärte. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Gesprächspartner der Agentur ergänzte, dass dabei "ein großes Versteck mit großen Mengen an Sprengstoff, Waffen und Munition entdeckt wurde". Das Video zeigt das Versteck. "

Quelle: RT DE