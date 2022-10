Tschetscheniens Oberhaupt Kadyrow: Von nun an diktiert Russland Bedingungen für Kiewer Behörden

Das Oberhaupt der Teilrepublik Tschetschenien Ramsan Kadyrow kommentierte die Angriffe der russischen Armee auf Militärobjekte sowie Energieinfrastruktur der Ukraine und erklärte in seinem Telegram-Kanal am Mittwoch, dass von nun an Russland den Kiewer Behörden seine Bedingungen diktieren werde. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wörtlich äußerte er: "Wir haben die kriminelle Führung in Kiew lange genug gewarnt, dass wir noch keine konkreten Maßnahmen der speziellen Militäroperation ergriffen hatten. Russland hatte dem Kommando der Satanisten wiederholt eine Chance gegeben, zur Besinnung zu kommen. Aber wir wurden nicht gehört oder sind ignoriert worden. Jetzt wird alles anders. Nun diktieren wir die Bedingungen. Es wird für jeden schlimm." Darüber hinaus stellte Kadyrow fest, dass die Situation an der Front derzeit stabil sei. Die Einheiten der Streitkräfte der Ukraine sollen schwere Verluste erlitten haben. Die alliierten Streitkräfte hätten nach und nach neue Teile der Stadt Artjomowsk besetzt. Auch in Soledar und Jakowlewka sollen die russischen Truppen erfolgreich operieren." Quelle: RT DE