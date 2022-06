Russisches Verteidigungsministerium zur Erschießung ukrainischer Soldaten durch Nationalisten

Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Igor Konaschenkow sagte am Dienstag bei einem Briefing in Moskau, dass es in den letzten Wochen immer häufiger zu Zwischenfällen kommt, bei denen ukrainischen Soldaten "von nationalistischen Einheiten" in den Rücken geschossen wird. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Konaschenkow berichtete vom Tod von 32 ukrainischen Soldaten, die in der Nähe von Nowomichailowka in der DVR im Kreuzfeuer getötet worden waren, nachdem sie beschlossen hatten, "ihre Waffen niederzulegen und sich zu ergeben". Die ukrainischen Behörden haben sich noch nicht offiziell zu diesem Thema geäußert." Quelle: RT DE