Westliche Beobachter haben eine Karte erstellt, auf der die militärischen Ereignisse der zurückliegenden sieben Tage wiedergegeben sind und die nach Meinung des russischen Militärexperten Boris Roshin (Colonel Cassad - LiveJournal) den Ablauf der ukrainischen Offensive im Gebiet Charkow bislang am genauesten wiedergibt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Im Wesentlichen ist es dem ukrainischen Generalstab gelungen, eine lokale Schwäche der russischen Front zum Durchbruch auszunutzen und durch diese relativ kleine Lücke eine Anzahl an Truppen und Technik durchzuschleusen. Diese reichte aus, um die russische Truppenkonzentration in um die Stadt Isjum vom Norden her anzugreifen und mit der Umzingelung zu bedrohen, weshalb sie schließlich eilig auf eine östlichere Linie verlegt werden mussten.

Roshin schreibt, dass dieses Manöver als "Durchbruch von Balakleja" Eingang in militärische Lehrbücher finden werde. "

Quelle: RT DE