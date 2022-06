Lukaschenko befürchtet Umzingelung durch Polen

In einer Rede hat Weißrusslands Präsident Alexander Lukaschenko Polen den Wunsch nach einer Annexion der Westukraine unterstellt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Laut einer auf der offiziellen Webseite des Präsidenten veröffentlichten Meldung werde dieses Vorhaben von den USA unterstützt und mit Waffenlieferungen finanziert. Lukaschenko warnte vor einer Umzingelung Weißrusslands:

"Wir werden reagieren müssen. Denn wir können nicht zulassen, dass wir komplett von Polen umzingelt werden. Das ist gefährlich."

Die Sicherheitslage erfordere, zusätzliche Kräfte an der südlichen Grenze zu halten. Zehn Verbände seien dort zur Verstärkung der Grenztruppen stationiert, so Lukaschenko weiter. Der Präsident betonte in diesem Zusammenhang, dass es der Westen sei, der versuche, Weißrussland in den Ukraine-Konflikt hineinzuziehen. Von russischer Seite habe er niemals Bitten um militärischen Beistand oder Intervention in der Ukraine erhalten."

Quelle: RT DE