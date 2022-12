DVR-Chef empfiehlt allen Organisationen und Behörden wegen des ukrainischen Beschusses in Fernarbeit zu versetzen

Der amtierende Chef der Donezker Volksrepublik (DVR) Denis Puschilin empfiehlt den Leitern aller Organisationen und Einzelunternehmen, wegen des verstärkten Beschusses durch die ukrainischen Streitkräfte so viele Mitarbeiter wie möglich auf Fernarbeit umzustellen. Dies geht aus einem entsprechenden Erlass hervor. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Schritt sei notwendig, um die Sicherheit unter den derzeitigen Bedingungen zu gewährleisten. In dem Dokument heißt es:

"Im Zusammenhang mit dem zunehmenden Beschuss von Wohngebieten der Volksrepublik Donezk durch ukrainische bewaffnete Formationen hat das amtierende Oberhaupt der DVR am 12. Dezember 2022 den Organen und lokalen Verwaltungen, Unternehmen, Institutionen und Organisationen aller Eigentumsformen sowie Einzelunternehmern empfohlen, so viele Angestellte und Arbeiter wie möglich in Übereinstimmung mit dem Arbeitsgesetzbuch der Russischen Föderation unverzüglich in ein entferntes Arbeitsverhältnis zu versetzen."

In letzter Zeit ist der Beschuss durch die ukrainischen Streitkräfte in der Donezker Volksrepublik häufiger und stärker geworden. Die ukrainischen Sicherheitskräfte setzen vor allem großkalibrige Artillerie ein, darunter auch NATO-Artillerie sowie HIMARS- und Grad-Mehrfachraketenwerfer-Systeme."

Quelle: RT DE