EU macht dicht! Stahl über Quote künftig mit 50 % Zoll

Laut Berichten will die EU Importquoten stark kürzen und Über-Kontingent-Stahl mit 50 % belegen. Ziel ist Schutz vor Dumping und Überkapazitäten – besonders aus China.

Gewerkschaften und Hersteller begrüßen das Signal, Abnehmer warnen vor Preisauftrieb. Die Maßnahmen sollen in ein breiteres Industriepaket eingebettet werden. Gespräche mit den USA über ein „Metals-Alliance“ laufen.

Für deutsche Standorte wie Duisburg wäre Planbarkeit zentral. Parallel diskutiert Brüssel Aluminium-Schutz und Schrott-Ausfuhr. Die Entscheidung wird am 7. Oktober erwartet.

