USA lehnen Vergleich von Israels und Russlands Vorgehen in Palästina und der Ukraine kategorisch ab

Ned Price, der Sprecher des US-Außenministeriums, lehnte es auf einer Pressekonferenz am Donnerstag in Washington ab, das russische und das israelische Vorgehen in der Ukraine bzw. in Palästina zu vergleichen und Letzteres zu verurteilen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Auf die Frage eines Journalisten nach den Unterschieden zwischen den beiden Situationen wies der Sprecher "den pauschalen Vergleich zwischen den Aktionen des Kremls" und dem Verhalten der israelischen Streitkräfte in Palästina kategorisch zurück. Experten der UN-Menschenrechtskommission kritisierten die israelische Besetzung der palästinensischen Gebiete als "völkerrechtswidrig". Bei den Kämpfen in diesem Jahr wurden bisher mehr als 120 Palästinenser getötet, darunter auch steinewerfende Jugendliche und andere, die nicht in Konfrontationen verwickelt waren, was die höchste Zahl an Toten seit 2015 bedeutet. Die israelische Armee behauptet, dass die meisten der getöteten Palästinenser militant waren." Quelle: RT DE