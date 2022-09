FPÖ: “Da hilft keine Werbung mehr” – Zwei Drittel der Corona-Patienten in OÖ geimpft

Weiter berichtet das Magazin: "Kein Wunder: Mehr als zwei Drittel der Corona-Patienten sind nach Angaben des Krisenstabs “geimpft”. Michael Binder schließt: “Da hilft keine Werbung mehr.”



“Jetzt haben wir beim Gesundheitsminister gefragt wie viele Corona-Patienten in den Spitälern eigentlich geimpft sind. Er hat uns keine Antwort gegeben. Warum ist das so? Ich verrate euch was: In Oberösterreich, laut Krisenstab, sind mehr als zwei Drittel geimpft. Da hilft keine Werbung mehr.”