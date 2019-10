Umfrage: 85 Prozent der Südtiroler wollen Abschied von Italien

"Die Redaktion der Online-Zeitung UnserTirol24 hat eine Frage anlässlich des 100-jährigen Jahrtages der schicksalshaften Teilung Tirols gestellt, wie viele Menschen sich nach wie vor eine Zukunft des Landes ohne Italien wünschen. Mehr als 5.000 UT24-Leser haben sich daran beteiligt – mit einem eindeutigen Ergebnis." Dies zitiert das Magazin "Unser Mitteleuropa" aus der Ausgabe "Unser Tirol 24".

Weiter berichtet das Magazin: "Rund 4.288 Leser sprachen sich bei der UT24-Umfrage dafür aus, dass Südtirol sich in naher Zukunft von Italien verabschieden sollte. Das sind rund 85 Prozent der Befragten. Lediglich 15 Prozent waren der Meinung, der derzeitige Status sollte beibehalten werden.

Damit scheint klar zu sein, dass der Wunsch nach einer Loslösung Südtirols von Italien in weiten Teilen der Bevölkerung nach wie vor stark verankert ist. Auch die Schützen sorgten unlängst mit einem Kurzfilm für Aufsehen, in dem sich Südtirol in der Form einer Ehefrau von ihrem „Mann“ Italien trennen möchte.

Weiterlesen: https://www.unsertirol24.com/2019/10/04/85-prozent-wuenschen-sich-suedtirols-abschied-von-italien/

Quelle: Unser Mitteleuropa