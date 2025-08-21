Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Gerold Otten: Keine deutschen Soldaten in einen fremden Krieg

Gerold Otten: Keine deutschen Soldaten in einen fremden Krieg

Freigeschaltet am 21.08.2025 um 10:16 durch Sanjo Babić
Gerold Otten (2025) Bild: AfD Deutschland
Gerold Otten (2025) Bild: AfD Deutschland

Zur angekündigten Zusage von US-Präsident Donald Trump an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der Ukraine künftig einen Schutz ähnlich Artikel 5 der NATO zu gewähren, erklärt der AfD-Bundestagsabgeordnete Gerold Otten, Mitglied des Verteidigungsausschusses: „Die Ukraine ist kein Mitglied der NATO. Eine ähnliche Beistandspflicht einzuführen wäre unkalkulierbar und gefährlich."

Otten weiter: "Deutschland darf sich nicht in einen fremden Krieg hineinziehen lassen. Da Moskau weiterhin NATO-Truppen in der Ukraine ablehnt, wäre jeder militärische Automatismus mit unkalkulierbaren Eskalationsrisiken verbunden. Für die AfD-Fraktion ist klar: Keine Beistandspflicht für die Ukraine – und keine deutschen Soldaten in diesen Krieg.“

Quelle: AfD Deutschland

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte raupe in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige