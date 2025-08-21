Gerold Otten: Keine deutschen Soldaten in einen fremden Krieg

Zur angekündigten Zusage von US-Präsident Donald Trump an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der Ukraine künftig einen Schutz ähnlich Artikel 5 der NATO zu gewähren, erklärt der AfD-Bundestagsabgeordnete Gerold Otten, Mitglied des Verteidigungsausschusses: „Die Ukraine ist kein Mitglied der NATO. Eine ähnliche Beistandspflicht einzuführen wäre unkalkulierbar und gefährlich."

Otten weiter: "Deutschland darf sich nicht in einen fremden Krieg hineinziehen lassen. Da Moskau weiterhin NATO-Truppen in der Ukraine ablehnt, wäre jeder militärische Automatismus mit unkalkulierbaren Eskalationsrisiken verbunden. Für die AfD-Fraktion ist klar: Keine Beistandspflicht für die Ukraine – und keine deutschen Soldaten in diesen Krieg.“ Quelle: AfD Deutschland