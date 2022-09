EU zahlt weitere milliardenschwere Hilfskredite an Ukraine

Wie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach einem Treffen mit EU-Ratspräsident Charles Michel bekannt gab, zahlt die Europäische Union in den kommenden Wochen weitere fünf Milliarden Euro Hilfskredite an die Ukraine aus. Deutschland gebe darüber hinaus eine Milliarde Euro als direkten Zuschuss an die Ukraine. Scholz hoffe, dass "andere Länder diesem Beispiel folgen". Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Bei der Summe handelt es sich um einen Teil des neun Milliarden Euro schweren Pakets, welches im Mai angekündigt wurde - die erste Milliarde hiervon wurde im August ausgezahlt. Das tschechische Finanzministerium erklärte, dass noch entschieden werde, wie die restlichen drei Milliarden Euro aufgeteilt werden sollen. Tschechien hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne." Quelle: RT DE