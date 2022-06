Indonesischer Präsident: "Habe Putin Selenskijs Botschaft überbracht"

Der indonesische Präsident Joko Widodo, der kurz vor seinem Moskau-Besuch nach Kiew gereist war, hat dem russischen Staatschef Wladimir Putin eine Botschaft seines ukrainischen Amtskollegen Wladimir Selenskij überreicht. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Bei einer Pressekonferenz am Rande der Gespräche mit Putin am Donnerstag im Kreml sagte er: "Ich habe Präsident Selenskijs Botschaft an Präsident Putin weitergegeben und meine Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, den Dialog zwischen den beiden Führern wiederherzustellen."

Widodo sprach mit Blick auf die Ukraine-Krise von einer "immer noch sehr schwierigen Situation", betonte jedoch die Notwendigkeit, in Richtung einer friedlichen Lösung voranzuschreiten und einen Dialog zu beginnen. Nähere Angaben zum Inhalt der Botschaft machte das indonesische Staatsoberhaupt nicht."

Quelle: RT DE