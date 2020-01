Ex-SPD-Chef Schulz auf Libyen-Mission bei Italiens Premier - Forderung nach Finanzhilfen für Milizen-Entwaffnung

Der frühere Präsident des Europaparlaments und Ex-SPD-Chef Martin Schulz hat sich in die Bemühungen der Bundesregierung für eine Lösung des Libyen-Konflikts eingeschaltet und bei dem italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte für eine gemeinsame Kraftanstrengung zur Entwaffnung der Milizen in dem Bürgerkriegsland geworben.

Conte nimmt am Sonntag auch an der Libyenkonferenz in Berlin teil. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) war laut Schulz vorab über die Rom-Reise des Außen- und Europapolitikers informiert. "Italien ist durch die Migration massiv betroffen", sagte Schulz dem "Tagesspiegel" (Samstagausgabe) am Rande des Gesprächs mit Conte in Rom.

Quelle: Der Tagesspiegel (ots)