"Аuf unbestimmte Zeit": Russland stellt Tätigkeit seiner Konsularabteilung in Montenegro ein

Die Arbeit der Konsularabteilung der russischen Botschaft in Montenegro ist "aufgrund der feindseligen Handlungen der Behörden dieses Landes auf unbestimmte Zeit" ausgesetzt worden. Dies geht aus einer Erklärung hervor, die die russische diplomatische Vertretung am 29. September veröffentlichte. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das Konsulat sprach russische Bürger an: "Für konsularische Dienstleistungen können Sie sich an die Botschaften der Russischen Föderation in den Nachbarländern wenden."

Zuvor hatte Montenegro sechs russische Diplomaten zu Personae non gratae erklärt."

Quelle: RT DE