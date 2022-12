Weißes Haus: USA erkennen Recht der Ukraine an, auf Krim zu operieren

Dem Koordinator für strategische Kommunikation des Nationalen Sicherheitsrats John Kirby zufolge erkennen die USA das Recht der Ukraine an, militärische Operationen auf der Krim zu planen und durchzuführen. Zur Begründung hieß es: "Die Krim ist ukrainisch. Und die Ukrainer haben das Recht zu entscheiden, wo sie in ihrem Land Operationen durchführen, wie sie durchgeführt werden, in welchem Tempo, in welchem Umfang und in welchem Zeitrahmen." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Im März 2014 war die Halbinsel Krim infolge eines Referendums nach dem Putsch in der Ukraine wieder ein Teil Russlands geworden."