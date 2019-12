Journalist Lucas: Johnson hat Farage "den Zahn gezogen"

Der britische Journalist und Publizist Grahame Lucas sieht die Brexit-Partei vor den anstehenden Wahlen "in der Versenkung verschwunden". Der britische Premierminister Boris Johnson habe dem Chef der Brexit-Partei, Nigel Farage, "jetzt einfach den Zahn gezogen und gesagt, jetzt mach ich den Brexit und Du gehst zurück in Deine Box", sagte Lucas am Donnerstag dem Deutschlandfunk.

Der britische Premierminister habe ihn "quasi ausgeschaltet" und mit dem Mehrheitswahlrecht müsse Farage "genau gucken, wo er überhaupt eine Chance" habe. Der Chef der Brexit-Partei kandidiere selbst nicht, aber dies sei für ihn "schon das erste Zeichen" gewesen, "dass er sieht, okay, es ist eigentlich durch und ich werde versuchen, jetzt einfach den Konservativen zu helfen", so der Journalist weiter.

Farage sei eigentlich derjenige, der den Brexit überhaupt ermöglicht habe. Johnson habe nun den Vorteil, dass er die Briten, die "auf jeden Fall aus der EU austreten" wollten, komplett bei sich gesammelt habe. "Mit unserem Mehrheitswahlrecht und mit dem Parteienspektrum, so wie es ist, kann er damit rechnen, dass die Stimmen der Menschen, die verbleiben wollen, gespalten werden und verteilt über mehrere Parteien", sagte Lucas dem Deutschlandfunk. Dies sei Johnsons Vorteil und Kalkül und auch der Grund dafür, dass er kein zweites Referendum gewollt habe. Quelle: dts Nachrichtenagentur



Anzeige: