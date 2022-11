Bürgermeister von Charkow soll für den Gebrauch der russischen Sprache bestraft werden

Der ukrainische Ombudsmann für den Schutz der Staatssprache, Taras Kremen, teilte in den sozialen Medien mit, dass der Bürgermeister von Charkow, Igor Terechow, für eine Rede an die ukrainische Bevölkerung in einer nichtstaatlichen Sprache bestraft werden soll. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Kremen zufolge habe der Bürgermeister Terechow eine nichtstaatliche Sprache verwendet, als er auf Sendung gewesen sei. Dafür sei eine Verwaltungsstrafe von 3.400 Griwna (92 US-Dollar) vorgesehen. Kremen verwarnte den Bürgermeister zudem, weil dieser seine Konten in den sozialen Netzwerken in einer anderen Sprache als Ukrainisch führe." RT DE