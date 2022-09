Cherson: Ukrainischer Durchbruchversuch abgewehrt

Im Gebiet Cherson sollen die russischen Streitkräfte einen Versuch der ukrainischen Truppen abgewehrt haben, die Verteidigungslinie in der Nähe des Dorfes Dawydow Brod zu durchbrechen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies teilte der stellvertretende Leiter der Gebietsverwaltung von Cherson, Kirill Stremoussow, auf seinem Telegram-Kanal mit.

Die ukrainischen Streitkräfte sollen versuchen, die Taktik des Durchbruchs in kleinen Gruppen anzuwenden. Stremoussow versicherte, dass die Lage in den Dörfern Kisseljowka und Dawydow Brod unter Kontrolle sei und dass die Aussagen der ukrainischen Seite über den Durchbruch der Verteidigungslinie unwahr seien. Laut Stremoussow versuche die Ukraine seit mehreren Monaten, an diesem Frontabschnitt durchzubrechen, jedoch ohne Erfolg."

Quelle: RT DE