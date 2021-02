GB: Prinz Philipp (99) nach der Covid-Impfung im Krankenhaus

Der Ehemann von Königin Elizabeth, der im vergangenen Monat gemeinsam mit der Monarchin gegen Covid geimpft wurde, wurde ins King-Edward-VI-Krankenhaus eingeliefert, nachdem er sich unwohl fühlte. Er steht im 99. Lebensjahr. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht von "Vox News".

Weiter schreibt das Magazin: "Philipp von Mountbatten, Herzog von Edinburgh, Earl of Merioneth und Baron of Greenwich, ist der älteste Prinzgemahl in der Geschichte der britischen Monarchie. Nach seinem Rückzug aus dem öffentlichen Leben im Jahr 2017 verbrachte der Prinz die meiste Zeit auf dem Anwesen Sandringham. Nach Ausbruch der Pandemie zog Philipp nach Windsor.

