In den letzten zehn Jahren kam es in Italien zu einer Kürzung von 70.000 Spitalsbetten und Schließung von 175 Krankenhäusern, was bedeutet, dass jede Region etwa ein Dutzend Krankenhäuser verloren hat, was natürlich erhebliche Auswirkungen auf die Bürger hat. Dies wurde gestern auch vom Direktor des römischen Spallanzani-Spitals bestätigt*, berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht von "Vox News".

Weiter berichtet das Magazin: "Auffällig ist der Fall des Spitals Forlanini in Rom, das die regierende Demokratische Partei (PD) nun in ein luxuriöses Zentrum für NGOs umwandeln will. Die beschämende Politik der Kürzungen führte zu einem Rückgang der öffentlichen Gesundheitsausgaben um über 37 Milliarden Euro, was zudem einen Aufnahmestopp für medizinisches und paramedizinisches Personal mit dem Nettoverlust von 6.000 Ärzte-Dienststellen erzwang.

Im gleichen Zeitraum wurden hingegen 9.282 sog. „Aufnahmezentren“ eröffnet, in denen im Laufe der Jahre Hunderttausende (mit Spitzenwerten von über 200.000) untergebracht waren und in denen heute immer noch mehr als 85.000 Asylsuchende untergebracht sind. Kostenpunkt: rund 25 Milliarden Euro.