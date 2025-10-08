Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Veggie darf nicht „Wurst" heißen! Brüssel macht ernst

Freigeschaltet am 08.10.2025 um 13:56 durch Sanjo Babić
Europäisches Parlament in Straßburg - Beinahe 1:1 Kopie des "Turmbau zu Babel" aus der Bibel.
Europäisches Parlament in Straßburg - Beinahe 1:1 Kopie des "Turmbau zu Babel" aus der Bibel.

Von J. Patrick Fischer - Eigene Quelle bzw. eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://de.wikipedia.org/w/index.php?curid=6452848

Das Europäische Parlament will Begriffe wie „Burger“, „Steak“ oder „Wurst“ künftig echten Fleischprodukten vorbehalten. Für pflanzliche Ersatzprodukte wären diese Bezeichnungen damit tabu – endgültig ist die Entscheidung aber erst nach Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten. Originalquellen: Reuters, AP, The Guardian, n-tv.

In Straßburg votierten die Abgeordneten für eine Änderung, nach der fleischtypische Begriffe nur noch für „essbare Teile von Tieren“ zulässig sind. Die Abstimmung, die mit deutlicher Mehrheit ausfiel, ist Teil einer breiteren Regulierung und steht nun vor dem Trilog mit Rat und Kommission. 

Befürworter – darunter die Berichterstatterin Céline Imart (EVP) – verweisen auf mehr Transparenz für Verbraucher und Schutz für Viehhalter; Gegner wie Grüne und liberale Abgeordnete, aber auch große Händler, sehen hingegen keine Verwechslungsgefahr und warnen vor „Bevormundung“. Die Neuregelung knüpft an bestehende EU-Vorgaben im Milchsektor an („Haferdrink“ statt „Hafermilch“). Sollte der Rat mitziehen, müssten Hersteller und Händler innerhalb einer Übergangsfrist Verpackungen und Regalbeschriftungen anpassen. 

Quelle: ExtremNews


