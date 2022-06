Putin: Erste Sarmat soll Ende des Jahres in den Kampfeinsatz gehen

Der erste Komplex mit Sarmat-Interkontinentalraketen (NATO-Codename Satan-2) wird Ende 2022 in den Kampfeinsatz gehen. Dies hat der russische Präsident Wladimir Putin am Dienstag bei einem Treffen mit Absolventen militärischer Hochschuleinrichtungen gesagt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er erklärte: "Es wurde ein erfolgreicher Test der schweren ballistischen Interkontinentalrakete Sarmat durchgeführt. Der erste dieser Komplexe soll bis Ende dieses Jahres in den Kampfeinsatz gehen."

Nach Angaben des russischen Präsidenten erhalten die Truppen neben den neuen Waffen, die bereits auf dem Schlachtfeld getestet wurden, auch S-500-Flugzeug- und Raketenabwehrsysteme, die weltweit ihresgleichen suchen.

Sarmat wurde am Staatlichen Raketenzentrum Makejew entwickelt, ihr Hersteller ist das Werk Krasmasch (beide sind Teil der Raumfahrtbehörde Roskosmos). Experten zufolge ist diese Rakete in der Lage, einen sich abtrennenden Sprengkopf mit einem Gewicht von bis zu zehn Tonnen an jeden Ort der Welt zu befördern."

Quelle: RT DE