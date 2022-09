Litauen erwägt Einreiseverbot auch für Weißrussen

Nach dem Einreisestopp für Russen mit Schengen-Visum erwägt Litauen, seine Grenze auch für Staatsbürger des Nachbarstaats Weißrussland dicht zu machen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies verkündete Innenministerin Agnė Bilotaitė am Montag bei einem Besuch an der Grenze, die Teil der EU-Außengrenze ist. Zu den Gründen sagte Bilotaite: "Ich sehe sehr deutlich, dass auch das belarussische Regime an dem Krieg beteiligt ist und einen hybriden Angriff mit illegalen Migranten gegen Litauen durchführt."

Zuvor hatten die baltischen Staaten und Polen bereits die Einreise für Russen weiter beschränkt. Seit Montag dürfen russische Staatsbürger mit einem Schengen-Visum für touristische Aufenthalte, Geschäftsreisen, Sport- und Kulturveranstaltungen nicht mehr einreisen – unabhängig davon, von welchem EU-Mitgliedsland das Visum ausgestellt wurde. Nach Behördenangaben wurden am ersten Tag der neuen Regelung zwischen Mitternacht und 9 Uhr morgens elf russische Staatsbürger an der Einreise nach Litauen gehindert."

Quelle: RT DE