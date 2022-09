IAEA: AKW Saporoschje wieder ans ukrainische Stromnetz angeschlossen

Die Internationale Atomenergie‑Organisation (IAEA) hat am Samstag mitgeteilt, dass das AKW Saporoschje nach fast einer Woche mit Generatoren und Notstromleitungen wieder an das ukrainische Stromnetz angeschlossen worden sei. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Agentur erklärte auf ihrer Webseite: "Das ukrainische Kernkraftwerk Saporoschje erhält wieder Strom direkt vom nationalen Netz, nachdem Ingenieure eine der vier externen Hauptübertragungsleitungen, die während des Konflikts beschädigt wurden, repariert haben."

Das AKW Saporoschje befindet sich am linken Ufer des Dnepr in der Nähe der Stadt Energodar. Gemessen an der Anzahl der Blöcke und der installierten Leistung ist es das größte Kernkraftwerk in Europa. Es steht seit März unter dem Schutz des russischen Militärs. Das russische Außenministerium betonte, dass es für das russische Militär gerechtfertigt sei, das Kraftwerk unter Schutz zu stellen, um das Austreten von nuklearem und radioaktivem Material zu verhindern. Das ukrainische Militär beschießt regelmäßig Energodar, die umliegenden Dörfer und das Gebiet des an die Stadt angrenzenden Kernkraftwerks Saporoschje."

