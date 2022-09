Russische Einheiten haben über Nacht mehr als 100 ausländische Söldner und über 400 Angehörige der ukrainischen Streitkräfte und Nationalisten vernichtet. Das verkündete das ukrainische Verteidigungsministerium in einem Bericht. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In der Erklärung hieß es laut RIA Nowosti: "Einheiten ausländischer Söldner wurden in den Gebieten von Slawjansk und Osernoje in der Donezker Volksrepublik getroffen. Mehr als 100 Kämpfer wurden vernichtet."

Darüber hinaus seien bei einem Präzisionsangriff der Luftwaffe auf Einheiten der 81. luftbeweglichen Brigade der ukrainischen Armee in der Nähe von Kramatorsk über 220 ukrainische Soldaten getötet worden.

Außerdem gelang es der russischen Luftwaffe, bei Angriffen auf Stellungen der taktischen Gruppe "Tschaika" und vorübergehende Aufmarschstellen der nationalen Bataillone "Skif", "Dnepr" und "Gepard" über 190 Kämpfer und zwölf Einheiten militärischer Technik zu vernichten."

Quelle: RT DE