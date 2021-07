Ausschreitungen in Tiflis: LGBTQ-Gegner zerreißen EU-Flagge

Bei neuen Anti-LGBTQ-Protesten in Tiflis haben Demonstranten am Dienstagabend die EU-Flagge vor dem Parlamentsgebäude niedergerissen. Am Montag musste in der Hauptstadt Georgiens bereits eine Pride-Parade wegen Ausschreitungen abgesagt werden. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "Ein Video des Nachrichtenportals Sputnik zeigt, wie mehrere Menschen die Flagge der EU zerreißen und mit Füßen treten. Die Menge skandiert dabei „Georgien“. Bereits am Montag hatten gewaltbereite LGBTQ-Gegner eine Pride-Parade in Tiflis verhindert. Der „Marsch der Würde“ hätte am Nachmittag eine Veranstaltungsserie abrunden sollen, die die LGBTQ-Community seit dem 1. Juli in der georgischen Hauptstadt abhielt. Doch am Vormittag kam es zu Ausschreitungen von LGBTQ-Gegnern, bei denen auch Journalisten angegriffen und Dutzende von ihnen verletzt wurden. Die radikalen Befürworter von traditionellen Werten zündeten vor dem Büro einer LGBTQ-Organisation einen Sprengsatz. Am Dienstag fanden in Tiflis parallel eine Solidaritätsaktion mit den verletzten Medienleuten und ein Anti-LGBTQ-Protest statt. Beim Letzteren rissen die Teilnehmer die EU-Flagge vor dem Parlament nieder. Doch schon am Mittwochmorgen hisste der georgische Parlamentschef, Kacha Kutschawa, persönlich dort eine neue EU-Flagge, wie „Sputnik Georgien“ berichtet. Der Beitrag der EU zur Entwicklung Georgiens sei nicht zu überschätzen, sagte Kutschawa. „Es ist inakzeptabel, die EU-Flagge zu senken. Unsere strategischen Partner unterstützen ständig die Souveränität und territoriale Integrität Georgiens.“ "

Quelle: SNA News (Deutschland)