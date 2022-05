Stromversorgung in Mariupol wird wiederhergestellt

Am Donnerstag wurde die Stromversorgung der ersten gesellschaftlich relevanten Einrichtungen in Mariupol wiederaufgenommen, wie das Ministerium für Kohle und Energie der Volksrepublik Donezk mitteilte. Unter anderem wurden das Notkrankenhaus, die Ambulanzstation und das dermatovenerologische Zentrum von Mariupol an die Stromversorgung angeschlossen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Laut dem Ministerium haben die Stromingenieure eine Liste der gesellschaftlich relevantesten Einrichtungen der Stadt erstellt, die vorrangig an die Stromversorgung angeschlossen werden sollen. Dazu zählen demnach auch die Haushalte der Einwohner, in denen bald auch wieder Strom fließen soll." Quelle: RT DE