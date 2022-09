Etwa 1,3 Millionen Flüchtlinge aus Ukraine leben derzeit in Polen

Nach Angaben der polnischen Regierung leben derzeit im EU-Land rund 1,3 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine. Der Sender Polskie Radio berichtet am Mittwoch unter Berufung auf Vize-Innenminister Paweł Szefernaker, dass laut Statistik in der letzten Zeit mehr Menschen Polen verließen und zurück in die Ukraine gingen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Szefernaker zufolge hätten rund 600.000 ukrainische Flüchtlinge im erwerbsfähigen Alter eine vorübergehende persönliche Identifikationsnummer bekommen, die im EU-Land den Umgang mit Behörden und dem staatlichen Gesundheitssystem erleichtert. Mehr als 400.000 Menschen aus dieser Personengruppe hätten bereits legale Arbeit gefunden. Z 600 tys. osób, które są zapisane w bazie PESEL, a są to osoby w wieku produkcyjnym, ponad 400 tys. podjęło w Polsce legalnie pracę - poinformował wiceminister @MSWiA_GOV_PL, pełnomocnik rządu ds. uchodźców z Ukrainy @szefernaker. https://t.co/xKNimblslO — TVP3 Szczecin (@tvp3szczecin) September 14, 2022 Im Juni hat Regierungschef Mateusz Morawiecki von mehr als zwei Millionen Menschen aus der Ukraine gesprochen, die in Polen Schutz gefunden hätten. In Deutschland waren Ende August im Ausländerzentralregister knapp 985.000 Flüchtlinge aus der Ukraine erfasst. Ein Teil von ihnen dürfte bereits wieder ausgereist sein. Auch lassen sich sowohl in Deutschland wie auch in Polen nicht alle Flüchtlinge sofort registrieren, sodass die Zahlen nur bedingt aussagekräftig sind." Quelle: RT DE