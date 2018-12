Cohn-Bendit: "Gelbwesten" haben Rechtsextreme gestärkt

Nach der Ansicht des früheren Grünen-Europapolitikers Daniel Cohn-Bendit ist die rechte Partei "Rassemblement National" der Nutznießer des seit vier Wochen andauernden Protests der "Gelbwesten" in Frankreich. "Die `Gelbwesten` haben die Rechtsextremen gestärkt", sagte Cohn-Bendit dem "Tagesspiegel".

Die Forderung der Demonstranten nach Volksinitiativen sei "eine Losung von Marine Le Pen", der Vorsitzenden des "Rassemblement National". Sie sei eine "Aufhebung der parlamentarischen Demokratie", so Cohn-Bendit. Bei den jüngsten Protesten der "Gelbwesten" am Samstag waren landesweit etwa 66.000 Menschen auf die Straße gegangen. In der Vorwoche waren es noch etwa 120.000.

Quelle: dts Nachrichtenagentur