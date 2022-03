Moskau: Rund 200 Söldner aus Kroatien im Südosten der Ukraine eingetroffen

Weiter berichtet RT DE: "Etwa 200 Söldner aus Kroatien haben sich einem ukrainischen Nationalisten-Bataillon angeschlossen. Das teilte das russische Verteidigungsministerium. Generalmajor Igor Konaschenkow, ein offizieller Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, erklärte am Donnerstag gegenüber Reportern:

"Allein in der vergangenen Woche sind rund 200 Söldner aus Kroatien über Polen eingereist und haben sich einem der Nationalistenbataillone im Südosten der Ukraine angeschlossen."

Der Verteidigungsattaché der kroatischen Botschaft in Moskau wurde am Donnerstag ins Verteidigungsministerium einbestellt, wo man ihm unter anderem mitteilte, dass die russische Seite von der Ankunft der Söldner wisse. Konaschenkow fügte hinzu:

"Der Militärattaché wurde über die illegalen Aktivitäten des kroatischen Staatsbürgers Denis Sheler informiert, der 2015 an Kampfhandlungen in der Südostukraine teilnahm und kroatische Söldnereinheiten bildete, die in die Ukraine geschickt werden sollten."